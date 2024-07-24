Росимущество отсудило у РЖД бомбоубежище

Суд признал право собственности РФ на защитный объект.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги». Речь шла о признании права собственности РФ на защитное сооружение гражданской обороны общей площадью 532,6 квадратных метра. Оно расположено в Орле на улице 3-й Курской.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в процессе выступили областной Центр управления в кризисных ситуациях и Главное управление МЧС России по Орловской области. Ответчик исковые требования не признал. Его представители сослались на то, что спорный объект внесен в уставный капитал ОАО «РЖД» в соответствии с законом. Дело в том, что при создании РЖД в его уставный капитал был внесен, среди прочего, лечебный корпус общей площадью 3445,9 квадратных метров на улице 3-й Курской.

Защитное сооружение гражданской обороны входит в состав этого корпуса. Спорное помещение находится в здании, переданном в собственность РЖД без каких-либо изъятий. В связи с чем, по мнению ответчика, право собственности было зарегистрировано в установленном порядке на здание в целом без каких-либо исключений. Суд установил, что спорное помещение является объектом гражданской обороны, начиная с 1979 года. Оно располагается в подвале 3-х этажного здания, введенного в эксплуатацию в 1954 году.

Из технического паспорта на лечебный корпус усматривается, что в его общую площадь не была включена площадь подвала, в котором располагается спорный объект. В паспорт были включены только помещения трех этажей здания ведомственной больницы. А спорный подвал находился на учете как объект гражданской обороны с 1979 года, согласно паспорту он является убежище. Но оказалось также, что данных о площади спорного подвала не имелось в БТИ до 2004 года.

В 2005 на убежище был изготовлен новый паспорт, на основании согласованного ГУ МЧС России по Орловской области поэтажного плана. В 2017 году были проведены кадастровые работы, в ходе которых был «выявлен факт существования нежилого помещения площадью 532,6 квадратных метров». Тогда же было принято решение о разделе лечебного корпуса на два объекта: сам корпус и убежище.

В 2018 году по решению правительства Орловской области в регионе была проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. Из составленного по ее итогам акта следовало, что вместимость спорного убежища составляет 290 человек. Согласно выводам инвентаризационной комиссии, убежище на тот момент не было готово к приему укрываемых.

МТУ Росимущества указало в иске, что защитные сооружения гражданской обороны, в том числе введенные в эксплуатацию до 21 января 1992 года, в соответствии с законодательством РФ должны находиться в федеральной собственности. В данном случае право собственности РФ на убежище не было оформлено. Изучив материалы дела, суд признал право собственности Российской Федерации на спорный объект.

ИА «Орелград»