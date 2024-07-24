Продажу кефира из будущего пресекли под Орлом

Предприниматель попался на авансовой дате изготовления товара.

В Орловской области сотрудники Территориального Управления Россельхознадзора приостановили регистрацию и деятельность предпринимателя в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Эта система была введена для контроля за движением товаров животного происхождения на всех ее этапах, от изготовления до реализации. Достоверность данных, которые вносят сами организации и предприниматели либо их уполномоченные лица, отслеживает специальная мониторинговая группа.

«В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» нередко выявляются факты производства продукции с указанием авансовой даты выработки, – сообщает ТУ Россельхознадзора. – Так, в 3 июля 2024 года ИП Воробьев, осуществляющий деятельность по переработке, производству и реализации подконтрольной продукции в Ливенском районе, оформил ветеринарные сопроводительные документы на кефир «Здоровецкий» с указанием авансовой даты выработки – 10 июля 2024 года».

Иными словами, в продажу, по сути, запускался кефир, который, судя по документам, должен был быть изготовлен спустя неделю после его оформления в системе. Данные действия предпринимателя контролирующий орган оценил как критическую ошибку. Поэтому регистрация предпринимателя в системе была приостановлена. Однако затем он снова сможет работать в системе, но следующая критическая ошибка может привести к более строгим мерам реагирования.

«Указанные действия приводят к нарушению требований ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, – уточнили в ведомстве. – Предпринимателю направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства при обороте продукции животного происхождения и о внесении действительной информации о дате выработки продукции».

ИА «Орелград»