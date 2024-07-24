Прокуратура привлекла к ответственности семь орловских приставов

24.7.2024 | 15:35 Закон и порядок, Новости

Такова статистика за текущий год.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2024-м региональная прокуратура выявила около 190 нарушений, связанных с деятельностью приставов. На незаконные правовые акты оформлено 36 протестов.

В итоге по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлекли семь должностных лиц. Двоих сотрудников предостерегли о недопустимости нарушения законодательства.

Накануне стало известно, что заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов провёл тематический приём граждан. К нему обратились 13 человек.

Большинство орловцев, пришедших на приём, жаловались на размеры взысканий, которые осуществляются в рамках исполнительных производств. Прокуратура обратила особое внимание на то, чтобы у граждан после удержания задолженности сохранялся прожиточный минимум, а также на излишние взыскания денежных средств.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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