Прокуратура привлекла к ответственности семь орловских приставов

Такова статистика за текущий год.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2024-м региональная прокуратура выявила около 190 нарушений, связанных с деятельностью приставов. На незаконные правовые акты оформлено 36 протестов.

В итоге по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлекли семь должностных лиц. Двоих сотрудников предостерегли о недопустимости нарушения законодательства.

Накануне стало известно, что заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов провёл тематический приём граждан. К нему обратились 13 человек.

Большинство орловцев, пришедших на приём, жаловались на размеры взысканий, которые осуществляются в рамках исполнительных производств. Прокуратура обратила особое внимание на то, чтобы у граждан после удержания задолженности сохранялся прожиточный минимум, а также на излишние взыскания денежных средств.

ИА «Орелград»