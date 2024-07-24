Велопутешествие, стартовавшее на Орловщине, закончилось моргом и детдомом

О драматичной истории рассказали СМИ Забайкальского края.

Внутрисемейная проблема впервые стала достоянием общественности в 2017-м году. Тогда в Чите местный уроженец Сергей обрызгал свою экс-супругу Валентину из газового баллончика. Предметом «дележа» стал общий сын пары – мужчина настаивал, чтобы мальчик жил с ним.

В 2020-м Валентина и её сын переехали в Красноярск. Однако Сергей приехал туда и похитил мальчика. После этого следы мужчины и ребёнка затерялись.

Как сообщает «Чита.Ру», мальчика вновь обнаружили несколько дней назад, 20 июля, в Пензенской области. Оказалось, что это время он жил с отцом.

Сергей и его сын предприняли совместное велопутешествие, причём стартовали именно из Орловской области. Проживали ли они в нашем регионе постоянно – пока не известно. Однако в итоге в пути мужчина почувствовал себя плохо и скончался. Это произошло на территории Кузнецкого района Пензенской области.

Через несколько дней подросток, оказавшийся без надзора взрослых, был помещён в приют. Об этом сообщили в социальные службы Забайкальского края. Теперь ответственные лица доставят его в Читу, где сейчас снова проживает мать несовершеннолетнего.

ИА «Орелград»