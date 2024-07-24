Замглавы орловского депздрава обвиняют в убытках почти на 23 миллиона

Светлана Жирова временно отстранена от должности.

Такую новость сообщили в пресс-службе Заводского районного суда Орла, где рассматривается дело чиновницы. Об отстранении Жировой от должности ходатайствовало следствие. Суд удовлетворил эту просьбу.

Орловчанка является заместителем руководителя Департамента здравоохранения области и возглавляет финансово-экономическое управление данного подразделения региональной администрации.

В суде уточнили, что Жирова обвиняется по статье 286 УК РФ, часть 3, пункты «в» и «е» (превышение должностных полномочий должностным лицом). Согласно текущей версии обвинения, чиновница утвердила документацию на проведение нескольких электронных аукционов, в результате чего бюджет потерял 22 миллиона 985 тысяч 763 рубля 93 копейки.

По итогам торгов были заключены контракты на поставку лекарств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений – на общую сумму около 102,5 миллиона рублей. Однако часть препаратов осталась невостребованной. Эти лекарства пришлось уничтожить, что и привело к убыткам.

ИА «Орелград»