В Орле после урагана ещё не убрали около 100 деревьев

24.7.2024 | 13:40 ЖКХ, Новости, Происшествия

Об этом рассказали в мэрии.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Такой комментарий опубликовали от имени официального сообщества администрации Орла «ВКонтакте».

«Во время урагана произошло массовое падение зелёных насаждений. Каждодневно идёт уборка упавших деревьев. В настоящее время в работе около ста заявок», – рассказали представители орловских чиновников.

В мэрии не уточнили, когда именно упали деревья. Однако наиболее значительный ураган, который, помимо всего прочего, привёл к отключению электричества в 354 населённых пунктах, произошёл ещё в ночь на 15 июля.

Сегодня Управление МЧС вновь анонсировало усиление ветра. Погода начнёт портиться вечером. Порывы могут достигать 18 метров в секунду, однако серьёзных осадков пока не ожидается.

ИА «Орелград»


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