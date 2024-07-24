В орловской полиции рассказали о том, как граждан делают преступниками

Злоумышленники, общаясь через интернет, манипулируют вполне добропорядочными людьми.

Итогом становится совершение особо тяжких преступлений, за которые приходится нести уголовную ответственность.

О методах злоумышленников рассказал временно исполняющий обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму регионального Управления МВД Максим Садочков. Как правило, всё начинается с сообщения в мессенджере или соцсетях. Его может получить, в том числе, и несовершеннолетний.

Потенциальному помощнику преступников предлагают высокий и быстрый заработок. В качестве первого задания обычно нужно провести так называемую «акцию непрямого действия» – например, сфотографировать важный объект и переслать снимок куратору. Если гражданин выполняет инструкцию, то следующим этапом становится «акция прямого действия» – она может выражаться в поджоге административного здания или служебного автотранспорта.

Ещё один метод, который используют такие злоумышленники – это манипулирование гражданами, которые уже стали жертвами дистанционных мошенников. Они связываются с пострадавшими, называя себя сотрудниками Центробанка, службы безопасности кредитной организации или правоохранительных органов.

Преступники предлагают гражданам вернуть средства, потерянные из-за мошенников, или отомстить «обидчикам», оказав помощь в их задержании. Однако по факту собеседники под различными предлогами склоняют граждан к совершению тяжких преступлений.

Такое общение может быть обильным и долгим. Задача куратора – поэтапно контролировать подготовку к преступлению и осуществление задуманного. Например, преступники могут прислать гражданину видеоинструкцию по изготовлению зажигательного устройства.

Как правило, злоумышленники сообщают собеседникам, что запланированные действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а наказанием станет только несущественный штраф (гораздо меньший, чем обещанный заработок).

Однако по факту данные деяния как раз квалифицируются как представляющие высокую общественную опасность (по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» или 281 УК РФ «Диверсия»). Наказанием может стать от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Самый простой способ противостоять подобной вербовке – не вступать ни в какие беседы с незнакомцами ни в интернете, ни по телефону. Любую информацию, поступающую от подобных лиц, надо тщательно проверять. Также желательно сообщать о таких сообщениях или звонках в правоохранительные органы.

Родителям следует информировать детей о подобных рисках. В свою очередь, гражданам, пострадавшим от дистанционных мошенников, необходимо понимать, что вернуть свои средства таким способом невозможно. Кроме того, надо осознавать, что спецслужбы не привлекают к своей работе гражданское население. Сознательное отношение к данной проблеме поможет избежать серьёзных неприятностей, а также, возможно, предотвратить совершение подобных преступлений.

ИА «Орелград»