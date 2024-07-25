Начальника почты осудили за присвоение

Под суд угодила экс-руководитель отделения почты в Малоархангельском районе.

Жительница Малоархангельского района стала фигурантом уголовного дела о присвоении вверенных ей средств. Как рассказали в пресс-службе Малоархангельского районного суда, она совершила должностное преступление. Женщина еще недавно занимала должность начальника отделения почтовой связи. По версии следствия, пользуясь служебным положением, она в период с октября 2022 года по январь 2024 года совершила присвоение вверенного ей чужого имущества.

Грубо говоря, речь идет о хищении товарно-материальных ценностей, принадлежащих АО «Почта России». Было установлено, что всего она похитила на общую сумму 66 525 рублей, причинив тем самым Почте России материальный ущерб. Похищенными товарно-материальными ценностями подсудимая распорядилась по своему усмотрению. Отпираться она не стала и в судебном заседании вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, в содеянном раскаялась. Кроме того, она полностью возместила причиненный ею ущерб, что было учтено при вынесении решения.

Также были учтены данные о личности подсудимой и обстоятельства дела, в том числе то, что подсудимая впервые совершила преступление. Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было, в связи с чем суд посчитал возможным изменить категорию совершенного преступления с тяжкого на категорию средней тяжести.

Тем не менее, приговор оказался обвинительным. Суд наказал гражданку штрафом, но затем от отбывания назначенного наказания ее освободил в связи с примирением сторон. «В апелляционном порядке приговор не обжаловался, вступил в законную силу и обращен к исполнению», – подытожила пресс-служба Малоархангельского районного суда.

ИА «Орелград»