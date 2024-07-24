В Орле «День мёда» назначили на 10 августа

24.7.2024 | 14:20 Новости, Общество

Так решили в администрации города.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующее постановление утвердил Юрий Парахин. Ярмарка мёда и сопутствующих продуктов состоится 10 августа с 9 до 15 часов.

Местом встречи станет аллея перед входом в Городской парк культуры и отдыха.

Согласно тексту постановления, власти позаботятся не только о материальной, но и о культурной стороне дела. Профильному городскому управлению поручено подготовить для посетителей ярмарки развлекательную программу.

В свою очередь, «Спецавтобаза» должна обеспечить уборку территории, а «Объединенный муниципальный заказчик» – установку передвижных биотуалетов. Также городское управление ЖКХ установит в месте проведения ярмарки контейнеры для сбора мусора.

Напомним, что в Орле запланировано и другое похожее мероприятие – ярмарка «Вино-Сыр, Хлеб-Мёд на Стрелке», но оно состоится позднее.

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ИА «Орелград»


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