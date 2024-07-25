10 уголовных дел в месяц заводят на пьяных орловцев за рулем

Озвучена тревожная статистика пьяного вождения в Орловской области.

В Орловской области в первой половине 2024 года по вине нетрезвых водителей было совершено 28 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции за этот же период времени было пресечено 686 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде за полгода возбуждено 72 уголовных дела, то есть в среднем около 10 уголовных дел заводится каждый месяц. Такие данные в своем оперативном отчете привело региональное Управление МВД России.

Суды регулярно рассматривают дела о нетрезвой езде. Так, на днях одно из них было рассмотрено в райцентре Хомутово. Местному жителю, признанному виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как пояснили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда, действия подсудимого были квалифицированы по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Большинство фактов пьяной езды квалифицируются именно по этой норме, но тем, кто сел пьяным за руль, имея судимость за аналогичное преступление, инкриминируется более строгая часть той же статьи. Впрочем, в данном случае мужчина судимости еще не имел, но сел за руль, имея административное наказание за пьяную езду.

«Судом установлено, что подсудимый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ранее подвергнутый административному наказанию, был замечен и остановлен инспектором по ПБДД отделения Госавтоинспекции, – делится подробностями пресс-служба суда. – После остановки инспектором у гражданина были выявлены признаки опьянения в виде запаха алкоголя изо рта, после чего он был отстранен от управления транспортным средством»

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с применением технического средства измерения, на что он согласился. Результаты освидетельствования указали на состояние алкогольного опьянения, с чем водитель тоже спорить не стал. В судебном заседании он свою вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. Дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства.

ИА «Орелград»