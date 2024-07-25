Орловского льготника «надули» с лекарствами

Очередной иск о льготных лекарствах рассмотрел суд в Орловской области.

Дело рассмотрел Новодеревеньковский районный суд. Иск подал местный прокурор, который выступил в защиту прав местного жителя. По версии надзорного органа, чиновники нарушили права регионального льготника на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. В суде прокурор просил обязать чиновников и медиков производить своевременную выписку лекарственных препаратов и обеспечить ими льготника в соответствии с назначенной схемой лечения вплоть до отмены препарата лечащим врачом.

«Судом установлено, что истец лекарственными препаратами обеспечивается нерегулярно, – сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – Помимо этого, рецепты на лекарственные препараты не были обслужены. Кроме того, пациенту был выдан лекарственный препарат иной дозировки».

Все это было выявлено в ходе прокурорской проверки и подтверждено в суде материалами. Прокурор указал, что, согласно медицинским показаниям, прием лекарственных препаратов в связи с характером течения заболевания необходим в течение длительного времени. Поскольку гражданин является региональным льготником, он имеет право на бесплатное получение лекарств, необходимых ему по жизненным показаниям. «Вследствие несвоевременного приема лекарственных средств у пациента может возникнуть угроза жизни или здоровью», – отмечено в иске.

Суд иск удовлетворил в полном объеме и напомнил о том, что в Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений.

«Статьей 29 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены виды и способы обеспечения охраны здоровья граждан, – напоминает пресс-служба суда. – В частности, организация охраны здоровья осуществляется путем обеспечения определенных категорий граждан Российской Федерации лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с законодательством РФ».

ИА «Орелград»