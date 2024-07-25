Не сумевшего сбыть наркотик орловца отправят в колонию

В Орле вынесен обвинительный приговор по делу о незаконном наркообороте.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, дело рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла. Местному жителю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Правда, в данном случае преступление не было доведено до конца, но по независящим от подсудимого обстоятельствам. Поэтому никто его от уголовной ответственности не освобождал. Как установили следствие и суд, в феврале 2024 года злоумышленник незаконно получил оптовую партию наркотического средства. Наркотик он должен был расфасовать на более мелкие партии и продавать его в розницу через тайники-закладки на территории областного центра.

«Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел, – сообщает надзорное ведомство. – Суд с учетом мнения государственного обвинителя Орловской транспортной прокуратуры назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»