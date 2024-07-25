Курьер мошенников из Орла получил 5,5 года колонии

Также суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, осуждённый – житель областного центра, однако судили его в Колпнянском районе.

Мужчина «работал» в составе преступной группы дистанционных мошенников, выполняя роль курьера. Он забирал у обманутых граждан наличные средства и переводил их сообщникам, оставляя себе процент.

От действий преступника пострадали трое граждан, которые, в общей сложности, лишились 980 тысяч рублей. Жертвами мошенников становились пожилые жители области.

В итоге суд дал курьеру пять с половиной лет колонии общего режима. Также ему выписали штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее в орловской полиции рассказали о том, как мошенники манипулируют гражданами, заставляя их совершать преступления.

ИА «Орелград»