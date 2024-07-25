В Орле на День города устроят караоке

Караоке «Товарищ Песня» пройдет под открытым небом.

Как сообщает Орловская областная библиотека имени Бунина, в Орле на День города 5 августа с 10.00 до 18.00 на летней площадке перед зданием библиотеки будет организовано необычное мероприятие – караоке под открытым небом «Товарищ Песня». Любой желающий сможет спеть у подножия памятника писателю. Организаторы подчеркивают, что вход будет свободным. Возрастное ограничение: 12+.

«В течение дня под караоке, в микрофон можно будет спеть песни о Великой Отечественной войне, популярные песни разных лет, композиции из отечественных кинофильмов, а также выбрать и исполнить песню по своему желанию, – говорят в «Бунинке». – Приглашаем вспомнить песни, любимые многими поколениями, которые живут в наших сердцах, памяти и по сей день».

Тем временем, Орловский областной центр народного творчества пригласил горожан и гостей Орла на концерт «Край мой родной». Он состоится 1 августа в 18:00 в сквере Героя Ермолаева в рамках празднования 81-й годовщины освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. В программе праздника: любимые песни, выступление инструментальных и фольклорных ансамблей Орла и Орловской области, а также народные интерактивные игры, танцы и хороводы.

«Наш любимый Орел – город первого салюта с богатой историей, славными традициями и яркой культурой, – говорят в Орловском областном центре народного творчества. – В этот день на сцене будут звучать милые сердцу мелодии, радовать талантливые исполнители и творческие коллективы. Ждем всех жителей любимого города на празднике в сквере Героя Ермолаева». Возрастное ограничение: 6+.

ИА «Орелград»