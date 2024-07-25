Орловцам рекомендовали электронные исполнительные листы

Направить исполнительный лист судебным приставам можно в электронном формате.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области обратилось к жителям и организациям региона с напоминанием о том, что исполнительные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью судьи, можно направлять в Службу в электронном виде. Но для этого надо предпринять определенные шаги. Прежде всего, гражданин или организация, в пользу которого вынесен судебный акт, должны обратиться в суд с письменным ходатайством о направлении приставам именно электронного исполнительного документа.

«В случае использования электронной формы подачи исполнительного документа взыскатель не предпринимает никаких действий по самостоятельной передаче исполнительного документа, тем самым значительно экономит время на составление сопроводительной документации, снижает расходы на пересылку, а также оптимизирует нагрузку на персонал, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП. – Кроме того, сокращаются сроки направления исполнительных документов».

Еще одно преимущество данного формата заключается в том, что в отличие от бумажного электронный исполнительный лист не может быть утерян. По крайней мере, потерять его очень трудно, поэтому взыскателю не придется обращаться в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа, что иногда случается с утерянными бумажными листами. Вся цифровая информация хранится в базе данных судов и службы судебных приставов без дублирования на бумажном носителе.

«Извещения и копии постановлений по исполнительному производству, уведомления о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения в форме электронного документа могут быть направлены лицу, участвующему в исполнительном производстве, посредством личного кабинета на портале Госуслуг при наличии согласия лица на получение таких документов», – добавили в УФССП.

Удобно и то, что заявление о направлении исполнительного документа в электронном виде можно в дистанционном формате. Для этого следует зайти на сайт «своего» суда и зайти в раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде». Впрочем, можно воспользоваться традиционной почтовой связью или лично принести заявление в общественную приемную суда.

ИА «Орелград»