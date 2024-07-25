Орловскому осуждённому переплатили за принудработы

25.7.2024 | 10:26 Закон и порядок, Новости

Перед законом пришлось отвечать уже работодателям.

Фото: ИА “Орелград”

О выявленном нарушении рассказали в прокуратуре Орловской области. Факт установила Мценская межрайонная прокуратура.

Орловец, приговорённый к принудительным работам, отбывал наказание в колонии-поселении №7. Учреждение находится во Мценске.

Осуждённого трудоустроили в некую коммерческую организацию. Согласно приговору, 10% из его заработной платы должны были удерживаться в пользу государства.

В конце концов, мужчину освободили досрочно. Работодатель рассчитался с ним, не забыв и про компенсацию за неиспользованный отпуск. Однако из суммы этой компенсации не вычли те самые 10%, что и стало нарушением.

Прокуратура внесла главе коммерческой организации соответствующее представление. На данный момент нарушение устранено, а ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


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