Орловскому осуждённому переплатили за принудработы

Перед законом пришлось отвечать уже работодателям.

О выявленном нарушении рассказали в прокуратуре Орловской области. Факт установила Мценская межрайонная прокуратура.

Орловец, приговорённый к принудительным работам, отбывал наказание в колонии-поселении №7. Учреждение находится во Мценске.

Осуждённого трудоустроили в некую коммерческую организацию. Согласно приговору, 10% из его заработной платы должны были удерживаться в пользу государства.

В конце концов, мужчину освободили досрочно. Работодатель рассчитался с ним, не забыв и про компенсацию за неиспользованный отпуск. Однако из суммы этой компенсации не вычли те самые 10%, что и стало нарушением.

Прокуратура внесла главе коммерческой организации соответствующее представление. На данный момент нарушение устранено, а ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»