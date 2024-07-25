Орловцам «велели» заниматься спортом до 79 лет

Новая программа развития спорта и физкультуры появилась в Орле.

Мэр Юрий Парахин утвердил муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Орле на 2024-2026 годы». Предыдущая программа была рассчитана на 2023-2025 годы, поэтому действие новой программы мэр приказал распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Ответственным исполнителем стало управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла.

Основная цель заключается в создании условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города Орла, «обеспечивающих различным категориям и возрастным группам населения возможность и доступность регулярных занятий физической культурой и спортом». В частности, одним из главных целевых индикаторов является удельный вес жителей города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

По подсчетам мэрии, в 2023 года таковых насчитывалось 47,4 процента от общего количеств горожан. По итогам 2024 года ожидается, что процент увеличится до 52. А к концу реализации программы уже 56 процентов орловцев в возрасте от 3 до 79 лет должны систематически заниматься спортом и физкультурой. Словом, программой запланировано вовлечение максимально возможного числа жителей города Орла в ее исполнение.

Также предусмотрена организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории областного центра, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Еще одна задача – сохранение и развитие материально-технической базы объектов физической культуры и спорта, правообладателем которых является МБУ ДО «Спортивная школа «ОЛИМП».

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 14,58 миллиона рублей, из которых 12 миллионов Орел выделит из собственного бюджета. Внебюджетные источники добавят еще 2,58 миллиона рублей. Предполагается, что за время реализации программы в Орле будет проведено не менее 110 физкультурных и спортивных мероприятий, а уровень обеспеченности горожан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, составит 48,5 процента.

ИА «Орелград»