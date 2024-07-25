Орловским патриотам повысят зарплаты

Материально стимулировать их будут по новым правилам.

С 1 августа 2024 года работники сферы патриотического воспитания вправе рассчитывать на повышение зарплат. Соответствующие поправки в местное законодательство внесло правительство региона. В частности, изменения внесены в постановление «Об оплате труда и материальном стимулировании работников автономных учреждений Орловской области в сфере патриотического воспитания, подведомственных департаменту молодежной политики и реализации патриотических проектов». Краткий обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Из документа следует, что с 1 августа 2024 года увеличиваются размеры должностных окладов: руководителя учреждения – с 47 132,8 до 58 627,05 рубля, первого заместителя руководителя – с 41 241,2 до 52 735,45 рубля; заместителя руководителя – с 32 992,96 до 44 487,21 рубля; главного бухгалтера – с 41 241,2 до 52735,45 рубля; начальника отдела и бухгалтера – с 31 814,64 до 39 860,75 рубля; специалиста отдела, юрисконсульта и специалиста по кадрам – с 26 394,37 до 32 141,37 рубля; электромонтера, слесаря-сантехника, подсобного рабочего, сторожа, вахтера, уборщика служебных помещений и дворника – с 17 479,18 до 19 242 рубля; водителя – с 21 678,8 до 27 425,8 рубля.

Кроме того, с 1 января 2025 года порядок предоставления материальной помощи работникам таких учреждений будет уточнен. В частности, документом предусмотрена единовременная разовая помощь в размере до одного месячного денежного содержания. Она будет также выплачиваться на ритуальные услуги и погребение близких родственников работников учреждения: таковыми считаются муж, жена, мать, отец и дети.

Выплата положена и родственникам работника учреждения в случае его смерти. «Работникам и руководителям учреждения при уходе в очередной оплачиваемый отпуск производится выплата материальной помощи один раз в календарном году в размере 100 процентов от должностного оклада», – добавили аналитики.

ИА «Орелград»