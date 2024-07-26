В Орле приведут в порядок Полесскую

Власти уже нашли подрядчика.
Победителем (и единственным участником) соответствующих торгов стало ООО “Дорстрой”. Компания возьмётся за задание примерно за 43,8 миллиона рублей, что соответствует начальной – максимальной цене контракта.
Предстоит привести в порядок практически всю улицу, на участке между перекрёстками с Максима Горького и Генерала Родина.
Заказчиком выступает “Спецавтобаза”.
Отметим, что крайний срок исполнения контракта – 13 декабря текущего года. Успеет ли подрядчик к этой дате справиться с объёмным заданием, покажет время.
ИА “Орелград”