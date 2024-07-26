В Орле приведут в порядок Полесскую

26.7.2024 | 7:15 Важное, ЖКХ, Новости

Власти уже нашли подрядчика.

Полесская улица. Фото: ИА “Орелград”

Победителем (и единственным участником) соответствующих торгов стало ООО “Дорстрой”. Компания возьмётся за задание примерно за 43,8 миллиона рублей, что соответствует начальной – максимальной цене контракта.

Предстоит привести в порядок практически всю улицу, на участке между перекрёстками с Максима Горького и Генерала Родина.

Заказчиком выступает “Спецавтобаза”.

Отметим, что крайний срок исполнения контракта – 13 декабря текущего года. Успеет ли подрядчик к этой дате справиться с объёмным заданием, покажет время.

ИА “Орелград”


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