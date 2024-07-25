Строительство жилья проверила областная КСП

План во вводу жилья оказался значительно перевыполнен.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в рамках регионального проекта «Жилье» в 2023 году. Указанный проект финансируется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и направлен на увеличение объема жилищного строительства в период с 2018 по 2030 годы. В ходе проверки было установлено превышение отдельных показателей.

В частности, в 2023 году показатель «Объем жилищного строительства» превысил плановые значение на 0,028 миллиона квадратных метров, а показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектом Российской Федерации» превысил план на 0,0019 миллиона квадратных метров. Общий объем бюджетного и иного финансирования в 2023 году составил 138,584 миллиона рублей, из которых средства федерального бюджета составили 137,198 миллиона рублей.

Регион получил субсидию из федерального бюджета, которую переправил городу Орлу. Муниципалитет из своей казны к указанной сумме добавил еще 1,494 миллиона рублей. Средства были направлены на строительство следующих объектов: улица Витольда Почернина; очистные сооружения для коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода»; улица Орловских партизан; технологическое присоединение к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения дома на улице Раздольной, 15.

Кроме того, 936 тысяч рублей из бюджета было перечислено застройщицу на возмещение его затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома в деревне Коневка под Орлом. В ходе проверки, как сообщает КСП, были выявлены определенные недостатки и нарушения. Например, в одном случае заказчик опоздал с оплатой аванса на 18 дней. При строительстве объекта по улице Орловских партизан были выявлены факты несоблюдения подрядной организацией условий контракта.

В частности, в нарушение требований муниципального контракта не было обеспечено «наличие на площадке выполнения работ проектной и рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ».

В ходе проверки также было зафиксировано нарушение срока завершения работ на объекте «Строительство объекта «Улица Орловских Партизан на участке от ул. Московское шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле» на 61 день. «В адрес руководителей департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области и муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик» внесены представления», – заключает КСП.

ИА «Орелград»