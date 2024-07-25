В Орле точечно отключили воду и электричество

25.7.2024 | 10:40 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в мэрии.

Фото: ИА «Орёлград»

В основном, предоставление коммунальных услуг должно возобновиться сегодня. Однако горячей воды в домах по Машиностроительной, 1, 3 и 5, не будет до 28 июля (воскресенья).

По следующим адресам горячее водоснабжение возобновят сегодня до 23 часов:

  • Холодная, 8,
  • МОПРа, 10 и 29
  • переулок Шпагатный, 4 и 13,
  • Комсомольская, 115 и 117.

Также по нескольким адресам отключили не только горячую, но и холодную воду. Предоставлять услугу снова планируется сегодня с 14 часов. Это дома по Генерала Жадова, 2, и Генерала Родина, 52, 54, 56, 60, 60-А и 62.

Кроме того, до 15 часов не будет электричества в домах по адресам:

  • Орёлстроевская, 17 – 51,
  • переулок Дарвина, 9,
  • переулок Бетонный, 1 – 9.

С 14:00 до 17:00 света не будет на 4-й Курской, 2, Новосильской, 7, Пушкина, 18 и Абрамова-Соколова, 76.  А также в частном секторе на улицах

  • 1-й Курской,
  • Молдавской,
  • Славянской,
  • Чернышевской,
  • Черниговской,
  • Ростовской,
  • Пятницкой,
  • в переулках Сенном, Янтарном и Подольском.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования