В Орле точечно отключили воду и электричество

Об этом сообщили в мэрии.
В основном, предоставление коммунальных услуг должно возобновиться сегодня. Однако горячей воды в домах по Машиностроительной, 1, 3 и 5, не будет до 28 июля (воскресенья).
По следующим адресам горячее водоснабжение возобновят сегодня до 23 часов:
- Холодная, 8,
- МОПРа, 10 и 29
- переулок Шпагатный, 4 и 13,
- Комсомольская, 115 и 117.
Также по нескольким адресам отключили не только горячую, но и холодную воду. Предоставлять услугу снова планируется сегодня с 14 часов. Это дома по Генерала Жадова, 2, и Генерала Родина, 52, 54, 56, 60, 60-А и 62.
Кроме того, до 15 часов не будет электричества в домах по адресам:
- Орёлстроевская, 17 – 51,
- переулок Дарвина, 9,
- переулок Бетонный, 1 – 9.
С 14:00 до 17:00 света не будет на 4-й Курской, 2, Новосильской, 7, Пушкина, 18 и Абрамова-Соколова, 76. А также в частном секторе на улицах
- 1-й Курской,
- Молдавской,
- Славянской,
- Чернышевской,
- Черниговской,
- Ростовской,
- Пятницкой,
- в переулках Сенном, Янтарном и Подольском.
ИА «Орелград»