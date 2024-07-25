В Орле точечно отключили воду и электричество

Об этом сообщили в мэрии.

В основном, предоставление коммунальных услуг должно возобновиться сегодня. Однако горячей воды в домах по Машиностроительной, 1, 3 и 5, не будет до 28 июля (воскресенья).

По следующим адресам горячее водоснабжение возобновят сегодня до 23 часов:

Холодная, 8,

МОПРа, 10 и 29

переулок Шпагатный, 4 и 13,

Комсомольская, 115 и 117.

Также по нескольким адресам отключили не только горячую, но и холодную воду. Предоставлять услугу снова планируется сегодня с 14 часов. Это дома по Генерала Жадова, 2, и Генерала Родина, 52, 54, 56, 60, 60-А и 62.

Кроме того, до 15 часов не будет электричества в домах по адресам:

Орёлстроевская, 17 – 51,

переулок Дарвина, 9,

переулок Бетонный, 1 – 9.

С 14:00 до 17:00 света не будет на 4-й Курской, 2, Новосильской, 7, Пушкина, 18 и Абрамова-Соколова, 76. А также в частном секторе на улицах

1-й Курской,

Молдавской,

Славянской,

Чернышевской,

Черниговской,

Ростовской,

Пятницкой,

в переулках Сенном, Янтарном и Подольском.

ИА «Орелград»