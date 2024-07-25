Сегодня в Орле частично уберут свалку у школы №33

Отсюда планируется вывезти некоторый мусор.

Об этом рассказали с официального аккаунта администрации Орла «ВКонтакте». Представители орловских чиновников ответили на вопрос, поступивший от жительницы города.

«25 июля сотрудниками «Спецавтобазы» в рамках полномочий муниципалитета будет осуществлен вывоз растительных отходов и порубочных остатков», – рассказали в мэрии.

Однако представители горадминистрации уточнили, что вывоз ТКО относится уже к полномочиям регионального оператора – УК «Зелёная роща». В её адрес направлены соответствующие заявки.

В свою очередь, ранее представитель «Зелёной рощи» пояснил «Орёлтаймс», что УК не планирует заниматься данной проблемой, так как данные отходы относятся к категории смешанных, а сортировка мусора на площадке не является одной из задач компании. По его предварительным оценкам, на ТКО в общей массе приходится только около 20%.

При этом «Зелёная роща» продолжает вывозить ТКО из мусорных бункеров, расположенных на площадке перед школой.

Пользователи утверждают, что свалка на перекрёстке переулка Южного и улицы Мичурина не убирается около двух недель. Здесь уже появились крысы. Хотя местные жители «звонят во все колокола», пока удалось добиться только того, что мусор убрали с проезжей части.

ИА «Орелград»