В Орловской области ликвидируют ещё одну школу

Она находится в Покровском районе.

Информацию сообщила глава Департамента образования области Ирина Патронова в интервью для «Вести-Орёл».

Известно, что речь идёт о малокомплектной школе. Её именно расформируют, а не просто присоединят к другому учреждению в качестве филиала.

Интересно, что орловская чиновница объяснила это, в том числе, заботой об учениках. По её словам, в малокомплектных школах труднее получить достойное образование.

«Например, в них нет доступа к высокоскоростному интернету и интерактивным доскам, что сказывается на качестве обучения. Нередко родители сами просят перевести своих детей в другую школу», – рассказала Патронова.

Также госслужащая сообщила, что в Залегощенском районе две малокомплектных школы станут филиалами более крупных учреждений. Кроме того, недавно стало известно, что в областном центре школа №48 войдёт в состав школы №11.

ИА «Орелград»