В Орловской области на ЕГЭ стало больше стобалльников

Об этом рассказал губернатор.

Андрей Клычков подвёл итоги единого госэкзамена во время прямого эфира.

Как рассказал глава области, в этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 48 выпускников. В минувшем году таких школьников оказалось 42.

Кроме того, в области выросло количество выпускников, которые по результатам трёх ЕГЭ набрали по 220 и 250, а также свыше 270 баллов. Также, видимо, впервые в истории региона зафиксировано три максимальных результата по профильной математике.

Мультистобалльниками стали двое учениц, которые идеально сдали экзамены по русскому языку и литературе.

ИА «Орелград»