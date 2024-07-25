В Орловской области на ЕГЭ стало больше стобалльников

25.7.2024 | 11:40 Новости, Образование

Об этом рассказал губернатор.

Пункт проведения экзамена. Фото: vk.com/dep_obr

Андрей Клычков подвёл итоги единого госэкзамена во время прямого эфира.

Как рассказал глава области, в этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 48 выпускников. В минувшем году таких школьников оказалось 42.

Кроме того, в области выросло количество выпускников, которые по результатам трёх ЕГЭ набрали по 220 и 250, а также свыше 270 баллов. Также, видимо, впервые в истории региона зафиксировано три максимальных результата по профильной математике.

Мультистобалльниками стали двое учениц, которые идеально сдали экзамены по русскому языку и литературе.

ИА «Орелград»


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