«Бактериальное» молоко выявили в Орле

Одна из проб сырого молока не выдержала лабораторных испытаний.

Специалисты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали семь проб молока коровьего сырого, проверив их на содержание бактерий. Всего было проведено 11 исследований по определению КМАФАнМ (показатель общей бактериальной обсемененности), бактерий рода Сальмонелла и соматических клеток. Испытания проводили эксперты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Как сообщили в Орловским филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», шесть проб успешно прошли испытания, а вот в седьмой пробе было выявлено повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, тех самых, которые обозначаются аббревиатурой КМАФАнМ. Специалисты пояснили, что в составе КМАФАнМ представлены различные таксономические группы микроорганизмов – бактерии, дрожжи и плесневые грибы. А их общая численность свидетельствуют о санитарно-гигиеническом состоянии продукта.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союзы «О безопасности молока и молочной продукции», допустимый уровень в сыром молоке КМАФАнМ —105 КОЕ/см3. Но в данном случае предел был превышен. По словам специалистов, как правило, причиной превышения общего количества бактерий в сыром молоке является нарушение гигиены на производстве, нарушение технологии доения, плохая промывка доильного оборудования, неудовлетворительные условия хранения сырого молока в танке-охладителе или неисправность танков-охладителей.

«Поэтому очень важно поддерживать в исправном состоянии систему промывки доильных установок, молочных танков-охладителей, – пояснили в учреждении. – Для промывки разрешается использовать только чистую воду. В течение 2 часов после доения молоко должно быть охлаждено до плюс 4 градусов Цельсия. Большое количество бактерий в молоке может изменить запах, вкус и структуру молока».

ИА «Орелград»