В Орловской области исчезли долги на 1,4 миллиарда рублей

В регионе снизилась совокупная налоговая задолженность.

В Орловской области по сравнению с началом 2024 года совокупная налоговая задолженность снизилась на 1,4 миллиарда рублей, или на 24,6 процента. Такие данные приводит региональное Управление ФНС России. По оценкам ведомства, на сегодняшний день общий долг по налогам в регионе составляет около 4,4 миллиарда рублей. В качестве позитивной тенденции налоговики отмечают и то, что по сравнению с суммой долга, зафиксированной по состоянию на 1 июля 2023 года, текущая задолженность сократилась на 982 миллиона рублей, или на 18,3 процента.

Значительное снижение недоимки налоговики объясняют собственной эффективной работой по урегулированию задолженности. В частности, хорошо показала себя относительно новая услуга по массовой рассылке уведомлений о долгах. Напомним, что подписаться на такую рассылку может любой желающий, услуга не навязывается, для получения электронных писем или смс-сообщений надо предоставить налоговой службе свое согласие.

Рассылаются сообщения о текущих долгах один раз в квартал, причем если задолженности нет, то и сообщение не придет. В Управлении ФНС отмечают, что количество подписчиков на данную услугу постоянно растет. По состоянию на 1 июля 2024 года свое согласие на информирование налоговикам дали уже более 47,3 тысячи налогоплательщиков региона. Своевременное информирование о появлении задолженности позволяет оперативно оплачивать налоговые начисления, а также избежать увеличения пени, подчеркивают в ведомстве.

«Кроме того, внедренный механизм единого налогового платежа исключает одновременное наличие переплаты и задолженности у налогоплательщика, позволяет заранее оплачивать налоги и сводит ошибки при заполнении реквизитов к минимуму, – рассказали в Управлении ФНС. – Постоянно развивается и сервисная составляющая деятельности налоговых органов. Узнать о наличии задолженности, а также погасить ее онлайн можно с помощью личных кабинетов налогоплательщика и через электронный сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

ИА «Орелград»