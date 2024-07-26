В развитие орловских МФЦ вложат 618 миллионов рублей

Параметры финансирования закреплены в государственной программе.

Мероприятия по развитию и поддержке сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на территории Орловской области предусмотрены государственной программой «Развитие информационного общества на территории Орловской области». Правительство региона продлило срок ее действия до 2029 года.

Структурным элементом данной программы является «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развитие сети МФЦ на территории Орловской области». Общий объем финансирования по этому направлению составит 618,91 миллиона рублей, в том числе по годам: 2024 год – 104,49 миллиона рублей, 2025-2029 годы – по 102,88 миллиона рублей в год. Средства будут выделены из областного бюджета.

В Орловской области работает бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». По принципу «одного окна» организовано предоставление более 350 государственных и муниципальных услуг. Прием заявителей ведется в отделах МФЦ в каждом муниципальном образовании региона и территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП). Ежедневно в МФЦ Орловской области обслуживается более 1,7 тысячи человек.

Помимо предоставления услуг, МФЦ выполняет функцию по регистрации документов в «Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». МФЦ оказывает техническую поддержку автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ).

Последняя позволяет предоставлять государственные и муниципальные услуги, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Как пишут авторы программы, она «соответствует принципам бережливого производства и обеспечивает снижение времени оказания услуг».

«Обеспечение МФЦ Орловской области материально-технической базой в области информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение высокого уровня информационной безопасности в соответствии с требованиями законодательства создают условия для обеспечения доступности для граждан и юридических лиц государственных услуг и муниципальных услуг на территории Орловской области», – считают в правительстве региона.

ИА «Орелград»