Чиновники попытаются сдать в аренду две остановки в Орле

Сразиться за право аренды желающие смогут на электронных торгах.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило заинтересованных лиц о проведении 19 августа 2024 года в 10 часов электронного аукциона на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества. Аукцион проведет оператор универсальной торговой платформы, оператор торговой секции – АО «Сбербанк–АСТ». Это будет аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Всего на торги будет выставлено 10 лотов. Один из них представляет собой остановочный павильон площадью 25,6 квадратных метра, расположенный на трамвайной остановке «Завод Медведева», сквер «Юность». С молотка его пустят вместе с долей земельного участка площадью 32 квадратных метра. Сдать в аренду остановочный павильон планируется на 5 лет. Он относится к объектам дорожного сервиса.

«В отапливаемом помещении находится полностью оборудованный санузел, на входе в него имеется оборудование для доступа при оплате наличными платежными средствами (монеты) в рабочем состоянии, – следует из описания лота. – Внутри помещения находится щиток распределения, водонагреватель Superlux, железная мойка, электрические батареи отопления в количестве 2 штуки. Рольставни на окнах и двери функционируют».

Павильон оборудован тремя уличными камерами (две впереди павильона и одна сзади) и двумя камерами внутри помещения. Подсветка остановки присутствует в виде вывески «КофЕда», обозначения туалета, вывески с названием остановки и трех ламп над скамейкой в неотапливаемой части помещения. Над скамейкой оборудован навес. Правда, на остановке нет электронного табло антивандального уличного исполнения, зато посадочная площадка выложена плиткой, а сам павильон оборудован двумя тревожными кнопками и кондиционером.

Также на 5 лет планируется сдать в аренду остановочный павильон, являющийся торговым объектом, общей площадью 20,7 квадратных метра, расположенный на улице Машиностроительной. Начальная цена этого лота установлена в размере годовой арендной платы, она составляет 38 621,82 рубля, шаг аукциона – 1931,09 рубля. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

ИА «Орелград»