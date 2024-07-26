Связанные с судами расходы мэрии Орла потянули на полмиллиарда рублей

Администрация города отчиталась о проверке бюджетных расходов.

Контрольно-ревизионный отдел в соответствии с распоряжением администрации города Орла провел плановую выездную проверку деятельности главных распорядителей средств муниципального бюджета (ГРБС). Как сообщается в отчете ревизоров, это была проверка «на предмет действий по предъявлению исков, направленных на реализацию прав регресса, в том числе к руководителям и иным должностным лицам муниципальных учреждений».

По результатам контрольного мероприятия было установлено, что расходы бюджета по исполнению судебных решений по обращению взыскания на средства бюджета города Орла за 2023 год составили 522,75 миллиона рублей. Проверкой также было установлено, что ГРБС не исполняли в полном объеме утвержденный в 2020 году «Порядок действий структурных подразделений администрации города Орла по предъявлению исков, направленных на реализацию права регресса, в том числе к руководителям и иным должностным лицам муниципальных казенных учреждений».

«А именно: комиссии для проведения служебных проверок не создавались, служебные проверки по выявлению возможного круга лиц, виновных в причинении ущерба, убытков, и установлению оснований для предъявления регрессных исков не проводились, – следует из отчета. – Действий ГРБС по предъявлению исков, направленных на реализацию права регресса в проверяемом периоде не осуществлялось».

Для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, руководителям главных распорядителей средств муниципального бюджета направлены представления.

ИА «Орелград»