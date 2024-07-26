Гостинице «Салют» предъявили невыполнимые требования

К такому выводу пришел суд по итогам рассмотрения иска «Орелтуриста».

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску общества с ограниченной ответственностью «Орелтурист» к Главному управлению МЧС России по Орловской области. Истец просил о признании недействительными акта выездной проверки и выданного по ее мотивам предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Впрочем, позднее истец отказался от требования, касающегося акта проверки, но от второго требования не отказался.

Как следует из материалов дела, отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу в сентябре 2023 года прошла выездная плановая проверка ООО «Орелтурист». Проходила она в помещениях гостиницы «Салют», расположенной на улице Ленина. В акте были зафиксированы нарушения, выявленные проверяющими. Например, из акта следовало, что установленная в гостинице система пожарной сигнализации не отключает системы общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления.

Кроме того, она не направляет в систему управления лифтами электрический сигнал на включение режима «Пожарная опасность», расход воды для тушения пожаров не соответствует требованиям и др. Гостинице предписали устранить выявленные нарушения в срок до 1 августа 2024 года. Однако «Орелтурист» обратился в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Орловской области с жалобой на выданное ему предписание. Спустя день в удовлетворении жалобы было отказано. Так спор и перетек в суд.

Последний решил, что исковые требования подлежат удовлетворению. Такое решение было вынесено на основании заключения экспертизы, назначенной судом. Согласно выводам эксперта, «вентиляция с естественным побуждением не имеет технической возможности для отключения электродвигателей вентиляторов ввиду их отсутствия». Из этого суд сделал вывод, что требование оспариваемого предписания о том, что «Орелтурист» должен обеспечить отключение системы общеобменной вентиляции системой пожарной сигнализации, является неисполнимым.

Подобные заключения были вынесены еще по нескольким пунктам спорного предписания. В результате суд решил иск «Орелтурист» удовлетворить и признал недействительными шесть пунктов предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Однако оставшиеся пункты предписания продолжают действовать.

ИА «Орелград»