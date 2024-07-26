Спортивные чиновники займутся борьбой с терроризмом

Расширен спектр полномочий областного департамента физкультуры и спорта.

Правительство Орловской области внесло изменения в положение о структурных подразделениях регионального департамента физической культуры и спорта. Как следует из преамбулы документа, поправки внесены в целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой базы. Самым заметным новшеством стало расширение спектра полномочий департамента в сфере борьбы с терроризмом. В положении появилось сразу четыре пункта, которых раньше не было.

Департамент, как и прежде, обязан в пределах своих основных задач и функций участвовать в разработке и реализации мер, а также государственных программ Орловской области в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений в части профилактики терроризма. Дополнительным пунктом на спортивных функционеров возложена задача по участию в разработке мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма.

Делать это чиновники обязаны по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих на территории Орловской области. Кроме того, на ведомство возложена: разработка мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма; участие в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, находящихся в собственности Орловской области или в ведении департамента.

Еще одно новшество заключается в том, что из структуры департамента исчез отдел развития спорта и физкультурно-массовой работы. Вместо него в структуру включено управление развития физической культуры и спорта.

ИА «Орелград»