Тысячи орловцев обратились к приставам и полиции

Озвучены результаты работы с обращениями граждан.

В первом полугодии 2024 года операторы группы телефонного обслуживания Управления ФССП России по Орловской области приняли более 8 тысяч звонков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пояснив, что операторы помогают гражданам оперативно получать интересующую их информацию по исполнительным производствам. Кроме того, он консультируют позвонивших по вопросам в сфере принудительного исполнения и записывают граждан на прием к судебным приставам-исполнителям.

«С целью повышения качества взаимодействия сотрудников ведомства с гражданами в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области созданы максимально комфортные условия получения информации посредством телефонной связи, – говорят в ведомстве. – Для получения информации по исполнительному производству необходимо пройти идентификацию по персональным данным, сообщив специалисту ФИО, место рождения, паспортные данные или СНИЛС.

Специалисты службы принимают звонки по телефонам: (4862) 72-42-09, 72-52-74 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45. впрочем, имеется и альтернативный способ оперативного получения информации. Например, можно воспользоваться электронными ресурсами: сервисом «Банк данных исполнительных производств» на интернет-сайте УФССП России по Орловской области или порталом «Госуслуги».

Тем временем, Управление МВД России по Орловской области сообщило, что в первой половине 2024 года на работающий в круглосуточном режиме «телефон доверия» (41-38-56) поступило 568 звонков. Кроме того, на официальный сайт УМВД поступило 914 обращений. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, отметили в ведомстве.

«В рамках предоставления государственных услуг в отчетном периоде Управлением по вопросам миграции обработано 96 046 обращений в сфере миграции (через Единый портал госуслуг – 15 652, через МФЦ – 34 503), – следует из ведомственной информации. – Подразделениями Госавтоинспекции осуществлено 28 151 регистрационное действие (через ЕПГУ – 10 125), оказано 8 988 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 2005, через МФЦ – 1569)».

Кроме того, в первой половине текущего года в Информационный центр УМВД поступило 13 509 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости, всего заявителям было выдано 11 963 справок. Управлением по контролю за оборотом наркотиков за отчетный период времени было выдано 57 заключений на 192 человек об отсутствии у работников непогашенной судимости, также было вынесено 112 решений об исключении 253 человек из ранее выданных заключений на доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам.

ИА «Орелград»