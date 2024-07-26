Исторические города Брянского края показали в Орле

В областной библиотеке открылась выставка «о соседях».

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина начала работать книжная открыта выставка «Исторические города Брянского края». Она расположилась в фойе учреждения. Посетить ее и осмотреть представленные экспонаты может любой желающий по 29 августа 2024 года. Как пояснили организаторы, центром экспозиции стала книга «Исторические города Брянского края: историко-архитектурные очерки», изданная в 2023 году в Москве. Библиотека имени Бунина получила ее в дар – издание передал председатель клуба Некоммерческого партнерства «Клуб любителей истории родного края», доктор сельскохозяйственных наук, профессор Брянского государственного инженерно-технологического университета Александр Городков. Кстати, он является одним из двух авторов этой книги.

«Наша страна имеет богатое историческое прошлое, которое хранят в себе большие и малые города нашей Родины, – приводит «Бунинка» фрагмент из этого издания. – Многие города Брянского края сохранили архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, в которых природные ландшафты и древний культурный слой представляют археологическую и историческую ценность. …По числу исторических городов Брянская область занимала четвертое место в Российской Федерации. Кроме Брянска в список были занесены Карачев, Мглин, Почеп, Севск, Стародуб и Трубчевск».

Стоит отметить, что в свое время в состав Орловской губернии входила значительная часть современной Брянской области, в том числе и ряд перечисленных выше городов. Так что выставка имеет непосредственное отношение и к Орловщине, поскольку некоторые исторические города можно называть не только брянскими, но и орловскими. Что касается центрального издания, то в нем перечислен список архитекторов, участвовавших в проектировании, застройке, планировке и конкурсах проектных работ в городах Брянской области.

«На выставке представлена книга «Василий Городков: проекты, постройки, живопись, графика», которую подготовил его сын – Александр Васильевич Городков, – добавили в «Бунинке». – В альбоме-монографии прослеживается путь творческого становления и совершенствования архитектора, характеризуются наиболее значимые его работы в области архитектурного проектирования, графики, живописи и рисунка».

Другими интересными экспонатами выставки стали книги серии «Историко-культурное наследие Брянской области», изданные в период с 2020 по 2022 годы. Это издательский проект брянских краеведов, посвященный таким городам, как Карачев, Почеп, Новозыбков, Мглин и Сураж. В историко-архитектурных очерках описана история, памятники архитектуры и другие достопримечательности городов Брянского края. «Выставка будет интересна всем, кто интересуется краеведением и архитектурой», – подчеркнули организаторы.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»