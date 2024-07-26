Орловцы стали лучше учить физику, химию и биологию

Специалисты подвели итоги прошедшей экзаменационной кампании.

Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО) обнародовал краткий отчет об итогах экзаменационной кампании, подчеркнув, что в этом году она прошла успешно. Как и сообщалось ранее, в этом году в регионе было зафиксировано 48 стобалльных работ. В 2023 году таковых было 42. Специалисты отмечают, что спектр предметов, по которым были достигнуты максимальные результаты, довольно широк.

«Такой результат удалось получить не только выпускникам школ, но и выпускникам прошлых лет: 16 – по русскому языку, 11 – по литературе, 6 – по физике, 5 – по химии, 4 – по истории, 3 – по профильной математике, по 1 – по английскому языку, обществознанию и информатике», – перечислили в ОРЦОКО.

Отмечают эксперты и то, что на протяжении 2 лет по четырем учебным предметам наблюдается увеличение высокобалльных работ. Так, орловцы, судя по результатам, все лучше постигают азы физики, химии и биологии, а также математики профильного уровня.

Помогли орловским выпускникам и так называемые «президентские дни». (Напомним, в этом году впервые были выделены дополнительные дни для пересдачи экзаменов. Такую инициативу озвучил президент Владимир Путин.) На пересдачу заявились не только те, кто набрал минимальные баллы, но и некоторые высокобалльники.

После объявления результатов «президентских дней» ещё два орловских выпускника набрали по 100 баллов: Анастасия Серегина, выпускница школы № 52 города Орла, получила максимум на экзамене по литературе, а Глеб Шикунов, выпускник гимназии № 19 города Орла, – по информатике.

ИА «Орелград»