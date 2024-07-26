Орловцы более чем обеспечены магазинами

Торговая площадь областного центра превышает норматив.

В Орловской области в текущем году оборот розничной торговли составил 84,3 миллиарда рублей, оптовой – 109,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это 106,6 и 103,2 процента к соответствующему периоду предыдущего года.

Такие данные озвучила пресс-служба губернатора. Сообщается, что в регионе работают более 890 торговых объектов, специализирующихся на продаже продовольственных товаров, 2456 – непродовольственных, 1235 – со смешанным ассортиментом.

«Торговая сеть представлена 110 торговыми комплексами и торговыми центрами, а также 852 объектами нестационарной торговой сети и 1247 предприятиями общественного питания, – добавили в пресс-службе губернатора. – Жители отдаленнных и малочисленных населенных пунктов сельской местности обслуживают 123 автомагазина и автолавки».

В Орле общая торговая площадь стационарных объектов розничной торговли по состоянию на 1 января 2024 года составила 539,7 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в информации администрации города о развитии торговой сети, общественного питания и платных услуг на территории Орла за 2023 год. Кстати, в прошлом году общая торговая площадь в областной столице увеличилась почти на 3 тысячи квадратных метров за счет ввода в эксплуатацию новых объектов. Наибольший прирост площадей отмечен по магазинам со смешанной группой товаров – 2,1 тысячи квадратных метров.

«Обеспеченность населения города Орла количеством торговых объектов на 01.01.2024 года превышает норматив, утвержденный постановлением правительства Орловской области (1187 единиц), более чем в 1,8 раза, – следует из отчета. – Число объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, превышает норматив минимальной обеспеченности населения почти в 1,9 раза, непродовольственных товаров – более чем 2,2 раза».

Сообщается, что за 2023 год торговая сеть в целом увеличилась на 8 объектов, при этом возросло количество объектов стационарной торговой сети на 40 единиц, общественного питания – на 7 единиц. Количество ярмарок осталось на прежнем уровне, а число нестационарных торговых объектов сократилось на 39 единиц. В целом за прошлый год в Орле закрылись 38 магазинов, но за счет частных инвестиций открылись 78 новых магазинов. Правда, численность работников в сфере торговли и общественного питания сократилась на 1552 человека и на начало года составила 22 313 человек.

ИА «Орелград»