В Орле появился новый почётный гражданин

Также новое имя внесут в Книгу почёта города.

Такое решение приняли сегодня депутаты городского парламента. Вопрос рассматривался на внеочередном совещании. Об этом пишут «Орловские новости».

Новым почётным гражданином стал Сергей Себякин. Он возглавлял «Спецавтобазу» и «Орёлводоканалу», а также избирался в горсовет в течении нескольких созывов. Сейчас он является заместителем председателя парламента областного центра.

В Книгу почёта внесут имя Олега Карпикова. С таким предложением выступил коллектив ЗАО «Счётприбор». Характерно, что известный бизнесмен также являлся депутатом городского совета (в 2015 – 2020 годах).

Напомним, что звание почётного гражданина и внесение в Книгу почёта – это не только признание заслуг, но и право на получение ежемесячных выплат.

ИА «Орелград»