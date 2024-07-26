Орловец повернул на Демократическую и попал в больницу

26.7.2024 | 13:40 Новости, Происшествия

Мужчина разбился на мопеде.

Фото: ГАИ Орловской области

Об этом рассказали в Управлении ГАИ Орловской области.

ДТП произошло в ночь на 25 июля в Ливнах. 29-летний мужчина ехал на мопеде «Атлант» по улице Дзержинского со стороны улицы Рабочей.

У дома №22 орловец попытался повернуть на улицу Демократическую. Однако не смог – не справился с управлением и наехал на препятствие (опору уличного освещения).

Днём он сам обратился в Ливенскую ЦРБ. Его госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано восемь ДТП. В них пострадали трое человек.

ИА «Орелград»


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