Орловец повернул на Демократическую и попал в больницу

Мужчина разбился на мопеде.
Об этом рассказали в Управлении ГАИ Орловской области.
ДТП произошло в ночь на 25 июля в Ливнах. 29-летний мужчина ехал на мопеде «Атлант» по улице Дзержинского со стороны улицы Рабочей.
У дома №22 орловец попытался повернуть на улицу Демократическую. Однако не смог – не справился с управлением и наехал на препятствие (опору уличного освещения).
Днём он сам обратился в Ливенскую ЦРБ. Его госпитализировали.
Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано восемь ДТП. В них пострадали трое человек.
ИА «Орелград»