Орловец повернул на Демократическую и попал в больницу

Мужчина разбился на мопеде.

Об этом рассказали в Управлении ГАИ Орловской области.

ДТП произошло в ночь на 25 июля в Ливнах. 29-летний мужчина ехал на мопеде «Атлант» по улице Дзержинского со стороны улицы Рабочей.

У дома №22 орловец попытался повернуть на улицу Демократическую. Однако не смог – не справился с управлением и наехал на препятствие (опору уличного освещения).

Днём он сам обратился в Ливенскую ЦРБ. Его госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано восемь ДТП. В них пострадали трое человек.

ИА «Орелград»