В Орле на “Дворянке” на барельефе нашли ошибку

Подрядчик оказался не силён в орфографии.

Ошибку допустили в слове «паломничества», которое на барельефе написано как «поломничества», через «о». Такой пост появился в сообществе «Город Орел! Орловчане ВКонтакте».

Учитывая, что сквер тесно связан с литературной тематикой, а сам Орёл с 2021-го года носит официальное звание «литературной столицы России», данную ошибку можно считать грубой.

Однако возможно, что ситуацию получится исправить ещё до открытия обновлённой «Дворянки». Оно планируется только на 4 августа.

ИА «Орёлград»