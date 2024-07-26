На Орловщине сорняки испортили 800 гектар сельхозземель

26.7.2024 | 13:10 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявили в Болховском районе.

Фото: Управление Россельхознадзора

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, участки сельскохозяйственного назначения находятся на территории Медведковского сельского поселения. Они принадлежат юридическому лицу.

Как установили специалисты, земля заросла сорняками и кустарниками на площади около 800 гектар. В связи с этим собственнику выдано 25 предостережений о недопустимости нарушения законных требований.

Также Россельхознадзор установил новую фитосанитарную зону по повилике площадью около 2 тысяч гектаров. Она находится в Залегощенском районе на земельных участках Ломовского и Моховского сельских поселений.

Известно, что здесь выявлено три очага распространения повилики. Их общий размер – 368,16 гектара. Остальное относится к буферной зоне. В адрес правообладателей и пользователей земельных участков направлена программа по борьбе с данным сорняком.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования