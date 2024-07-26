На Орловщине сорняки испортили 800 гектар сельхозземель

Нарушение выявили в Болховском районе.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, участки сельскохозяйственного назначения находятся на территории Медведковского сельского поселения. Они принадлежат юридическому лицу.

Как установили специалисты, земля заросла сорняками и кустарниками на площади около 800 гектар. В связи с этим собственнику выдано 25 предостережений о недопустимости нарушения законных требований.

Также Россельхознадзор установил новую фитосанитарную зону по повилике площадью около 2 тысяч гектаров. Она находится в Залегощенском районе на земельных участках Ломовского и Моховского сельских поселений.

Известно, что здесь выявлено три очага распространения повилики. Их общий размер – 368,16 гектара. Остальное относится к буферной зоне. В адрес правообладателей и пользователей земельных участков направлена программа по борьбе с данным сорняком.

ИА «Орелград»