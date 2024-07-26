На Орловщине заведующие детсадами скрывали доходы

26.7.2024 | 15:43 Закон и порядок, Новости

Должностных лиц привлекли к ответственности.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушения выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Проверка проходила в Краснозоренском районе.

Оказалось, что некоторые из руководителей дошкольных организаций, подавая налоговые декларации за 2023-й год, указали недостоверные и неполные сведения. Они касались доходов, банковских счетов, а также объектов недвижимости, находящихся в их собственности.

Прокуратура внесла представление в адрес главы района. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли четверо человек.

Ранее стало известно, что под Орлом будут судить крупных наркоторговцев.

ИА «Орелград»


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