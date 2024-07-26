Под Орлом будут судить крупных наркоторговцев

Они пытались сбыть около полутора килограммов наркотиков.
Дело рассмотрят в Орловском районном суде. Обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора области Юрий Пахолков.
В преступлениях обвиняются четверо жителей нашего региона. Обвинения предъявлены по различным частям и пунктам антинаркотической 228-й статьи УК РФ.
Согласно текущей версии, орловцы получили «на реализацию» около 1,5 килограмма наркотиков. В декабре 2023-го и январе 2024-го они, выполняя роль «закладчиков», пытались сбыть вещества. Однако полиция пресекла их действия и изъяла наркотики из незаконного оборота.
Кроме того, у одного из данных граждан нашли ещё около трёх граммов наркотического средства, которые предназначались для личного употребления.
ИА «Орелград»