«Торговые ряды» приняли в собственность Орловской области

26.7.2024 | 11:41 ЖКХ, Новости

Такое распоряжение подписал губернатор.

Фото: ИА “Орелград”

Андрей Клычков одобрил приём в собственность Орловской области 23 помещений. Все они находятся на Гостиной, 2, в здании «Торговых рядов».

Ранее недвижимостью владели федеральные власти. Помещения приняты на безвозмездной основе.

Перед этим премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение о передаче объектов в область. Это произошло 4 июля.

Не исключено, что передача связана с будущим ремонтом объекта. Ранее сообщалось, что здание напротив, на Гостиной, 3, должны привести в порядок в июне. Оно также относится к «Рядам», хотя построено много позднее.

ИА «Орелград»


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