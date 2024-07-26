В одном укрытии от БПЛА смогут находиться до 30 орловцев

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области.

Как и сообщалось ранее, укрытия разместят в пяти точках города. Это уже делают рабочие подрядной организации «Rocket group».

«В защитном сооружении смогут укрыться до 20-30 человек», – заявил Александр Костин, глава Управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области. Известно, что толщина укрытий составляет 240 миллиметров.

Конструкции выполнены из двух компонентов. Первый – это 3D-бетон, который выступает как формообразующий материал. Второй компонент – конструкционный бетон, выполняющий именно защитную функцию.

Также в укрытиях планируется оборудовать освещение.

Помимо всего прочего, областные власти предостерегли орловцев от порчи объектов, а также от использования их не по назначению. Подобные действия будут преследоваться в соответствии с законодательством.

ИА «Орелград»