Орловские СМИ сообщили о приезде вице-премьера России

В Орёл прибыл Александр Новак.

СМИ разместили новость, ссылаясь на публикацию в официальных соцсетях губернатора.

Известно, что орловский глава лично встретил гостя. Другие подробности пока не известны.

В федеральном правительстве Новак курирует сферу энергетики. Ранее, с 2012 по 2020 годы, чиновник являлся министром энергетики России.

Также именно Александр Новак назначен ответственным за реализацию нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Атом» и «Производительность труда».

Ранее стало известно, что Путин рекомендовал орловским властям не тянуть с «Титаником».

ИА «Орелград»