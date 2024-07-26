Орловские СМИ сообщили о приезде вице-премьера России

В Орёл прибыл Александр Новак.
СМИ разместили новость, ссылаясь на публикацию в официальных соцсетях губернатора.
Известно, что орловский глава лично встретил гостя. Другие подробности пока не известны.
В федеральном правительстве Новак курирует сферу энергетики. Ранее, с 2012 по 2020 годы, чиновник являлся министром энергетики России.
Также именно Александр Новак назначен ответственным за реализацию нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Атом» и «Производительность труда».
Ранее стало известно, что Путин рекомендовал орловским властям не тянуть с «Титаником».
ИА «Орелград»