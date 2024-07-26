В Орле на пост главы депздрава рекомендовали Альянова

26.7.2024 | 11:00 Медицина, Новости

Орловец работает хирургом в областной клинической больнице.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

Кандидатуру утвердили на Совете главных врачей Орловской области. Его заседание состоялось непосредственно при Департаменте здравоохранения региона, сообщает «Первый областной». Александра Альянова поддержали единогласно.

Известно, что он окончил Мединститут ОГУ имени Тургенева по специальности «лечебное дело». Также Альянов учился в аспирантуре Курского государственного медицинского университета и защитил кандидатскую диссертацию.

Альянов работает в Орловской областной клинической больнице в качестве хирурга. Его стаж практикующего врача – около 15 лет. Также он является заведующим кафедрой общей хирургии и анестезиологии Орловского государственного университета.

Напомним, сейчас областной Департамент здравоохранения на правах исполняющего обязанности возглавляет Владимир Николаев. Так продолжается с января текущего года.

ИА «Орелград»


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