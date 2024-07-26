Путин рекомендовал орловским властям не тянуть с «Титаником»

Объект надо сдать до конца текущего года.

Такое президентское поручение официально дано по итогам последнего совещания президента России с членами федерального правительства. В числе прочих оно опубликовано на сайте Кремля.

Поручение дано в форме рекомендации, адресованной правительству Орловской области. Чиновникам следует принять меры, чтобы до конца текущего года обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию медцентра ООКБ.

При этом Путин непосредственно назначил орловского губернатора ответственным за данный вопрос. Причём Клычков должен будет доложить о проделанной работе уже 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в этом году «Титаник» будет готов только на 70%. Полностью завершить строительство планировалось в 2025-м году. Запуск медицинского оборудования намечался на 2026-й год. При этом на щите, установленном рядом с объектом, датой выполнения работ обозначен как раз четвёртый квартал текущего года.

ИА «Орелград»