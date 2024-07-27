Малому бизнесу помогут купить новое оборудование

Конкурсный отбор объявили в Орловском муниципальном округе.

Объявление о проведении дополнительного конкурсного отбора на субсидирование части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, опубликовала администрация Орловского муниципального округа. Данная мера поддержки предназначена представителям малого и среднего предпринимательства, работающим на территории округа более 1 календарного года.

Субсидии положены тем, кто официально внесен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, со среднесписочной численностью от одного работника и выше и среднемесячной заработной платой не ниже суммы одного минимального размера оплаты труда. Предельный размер субсидии составляет 90 тысяч рублей. Средства выделяются из местного бюджета.

«Субсидирование распространяется на договоры о приобретении в собственность нового оборудования, заключенные не ранее 1 июля 2023 года и оплаченные субъектом малого и среднего предпринимательства в размере не менее 50 процентов от стоимости по договорам», – сообщается в извещении властей. Принимать от соискателей заявки и документы в администрации округа будут в период с 29 июля по 16 августа 2024 включительно.

Под оборудованием в порядке субсидирования понимается оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки и машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств. Последняя была утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1. Исключение сделано для оборудования, предназначенного для оптовой торговой деятельности.

Еще одно обязательное условие – приобретаемое оборудование не должно было ранее эксплуатироваться, то есть власти возместят часть затрат на покупку только нового оборудования.

ИА «Орелград»