В Ливнах снесут многоквартирный дом

Дом на улице Рабочей был расселен в рамках областной адресной программы.

Управление муниципального имущества администрации города Ливны объявило тендер на выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Рабочей, 61. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 508,1 тысячи рублей. Указанный дом был включен в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением правительства региона в 2019 году.

Данной программой было предусмотрено переселение граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. В конце 2023 года власти Ливен отчитались о досрочном завершении реализации программы переселения. Сообщалось, что в срок до 31 декабря 2023 года будет расселено два многоквартирных дома, расположенных по улице Крестьянской, 152 и улице Рабочей, 61.

Похоже, теперь расселенный дом на Рабочей полностью готов к сносу. Здание имеет два этажа, его общая площадь составляет 117,1 квадратных метра. Демонтировать его предлагается «методом обрушения без сохранения материалов». Работы должны производиться в соответствии с утвержденным проектом по демонтажу объекта капитального строительства, только в отведенной зоне работ и с использованием минимально возможного количества технических средств и механизмов – для сокращения уровня шума, пыли и загрязнения воздуха.

«В результате проведения работ должен быть спланированный земельный участок, без ям и выступающих закладных элементов строительных конструкций; площадка должна быть очищена от мусора, – следует из конкурсной документации. – При демонтаже объекта следует учитывать возможное воздействие следующих опасных факторов: самопроизвольное обрушение конструкции; падение предметов (отходов, инструмента) с высоты».

Кроме того, подрядчику предписано учитывать такие потенциально опасные факторы, как: острые кромки и углы бетона, торчащие штыри, обрывы стальной жести и арматуры; повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и шум при разрушении сооружений. При разрушении железобетонных конструкций и при уборке отходов предписано применять меры подавления пыли.

ИА «Орелград»