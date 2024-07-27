Под Орлом перевозчиков обязали взять лицензию на воду

Решение по иску прокурора принял районный суд.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению районного прокурора, поданному в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Как пояснили в пресс-службе суда, ответчиком по делу выступило муниципальное унитарное предприятие «Пассажирские автоперевозки». Прокурор просил обязать перевозчиков получить лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод.

Ранее прокуратура провела проверку исполнения законодательства о недрах в отношении предприятий, осуществляющих добычу подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории области. Как выяснилось, несмотря на говорящее название, МУП «Пассажирские автоперевозки» является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельских населенных пунктов Покровского района.

«За указанной организацией на праве хозяйственного ведения закреплена скважина, за счет эксплуатации которой МУП «Пассажирские автоперевозки» осуществляет водоснабжение жителей села Липовец Покровского района, – уточнили в пресс-службе суда. – Вместе с тем, на указанный участок месторождений питьевых подземных вод лицензия на право пользование недрами ответчиком не получена».

Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что в настоящий момент МУП «Пассажирские автоперевозки» занимается добычей подземных вод без государственного разрешения, а добыча воды без лицензии нарушает не только требования действующего законодательства, но и интересы Российской Федерации, поскольку именно РФ является собственником недр. «Кроме того, осуществление указанной деятельности без соответствующей лицензии нарушает права неопределенного круга лиц на предоставление качественных услуг в сфере водоснабжения», – добавили в пресс-службе суда, отметив, что иск прокурора был удовлетворен в полном объеме, но решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»