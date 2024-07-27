Оператора связи обязали компенсировать абоненту моральный ущерб

Интересы потребителя в суде представили сотрудники Роспотребнадзора.

Как сообщает Ливенский районный суд, удовлетворены исковые требования сотрудников регионального Роспотребнадзора, выступивших в защиту прав местной жительницы. Ответчиком по делу стала компания «Ростелеком». Истец просил взыскать с нее в пользу компенсацию морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя. Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, у женщины был заключен договор с указанной выше компанией.

В апреле 2023 года ей были подключены дополнительные платные услуги, после чего выросла ее ежемесячная плата. Женщину это не устроило, тем более что она не давала согласие на подключение дополнительных платных услуг. Она подала в компанию заявление об отключении новых услуг, которые после этого были подключены, а также добилась перерасчета. Затем женщина обратилась в компанию с претензией о размере задолженности, по результатам рассмотрения которой компания расторгла договор с ней в одностороннем порядке.

Но абонента и это не устроило. Отказываться от услуг компания женщина не собиралась, и неоднократно обращалась с просьбой восстановления услуг связи, но получала отказ. Тогда она обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Ведомство сочло, что в данном случае можно говорить о нарушении прав потребителей. Соответствующий иск был подан в суд. Роспотребнадзор просил признать договор об оказании услуг связи не расторгнутым, восстановить оказание услуг связи и взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и штраф.

В ходе рассмотрения дела компания часть требований удовлетворила добровольно. В частности, отказалась от расторжения договора и возобновила предоставление своих услуг. В остальном исковые требования были удовлетворены частично. За нарушение прав потребителя суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и штраф в размере 2500 рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»